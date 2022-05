Pkw ragte zu weit in Straße: Radfahrer stürzte!

Pkw ragte in Ferndorf zu weit in die Straße

Ein 44-jähriger Mann aus Deutschlandsberg war gegen 12 Uhr Mittag auf der Ferndorfer Landesstraße (L37) mit seinem Mountainbike unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Fresacher Landesstraße (L40) blieb ein 18-jähriger Villach stehen, weil er keinen Vorrang hatte. Dabei fuhr er so weit in die Kreuzung ein, dass die Fahrzeugfront etwas in die L37 ragte.