Frauerl und Hund von Steinbock attackiert!

Die beiden ungarischen Urlauberinnen waren gegen 14 Uhr gemeinsam mit ihrem Border Collie vom Parkplatz der Bärenschützklamm in Mixnitz in Richtung Kassahütte unterwegs. Der Vierbeiner wurde ordnungsgemäß an der Leine geführt, zusätzlich hatte die Hundehalterin die Leine noch um die Hüfte geschlungen und mit einem Karabiner gesichert.