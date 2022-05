Junge Fußballer wollen ein richtiges Team werden

Lokalaugenschein: Samstagvormittag am kleinen Funcourt in Pfaffstätten, eingeklemmt zwischen Feuerwehrhaus und dem Vereinsfußballplatz, treffen sich ein paar Burschen, um gemeinsam Fußball zu spielen. Sie teilen nicht nur die Liebe zum runden Leder, sondern auch das Schicksal, keine Aufnahme in öffentlichen Vereinen gefunden zu haben. Marc hat es sogar bei mehreren Klubs probiert, doch immer hieß es: Besser nicht bei uns. Denn der Leistungsdruck dort ist hoch, das Training mitunter hart.