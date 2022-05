Corona-Tablette noch keine Alternative zur Impfung

Die Tabletten werden vom Hausarzt und ausschließlich an Infizierte, die der Risikogruppe angehören, verschrieben. „Wichtig ist, dass das Medikament so früh wie möglich eingesetzt wird. Im Idealfall in den ersten fünf Tagen nach Symptombeginn“, empfiehlt man bei der ÖGK. Fünf Tage nach der ersten Einnahme könne es bestenfalls zu einer zehnfachen Reduktion der Viruslast kommen, heißt es.