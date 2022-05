Ukrainerin darf endlich wieder auf die Bühne

Wie für alle Künstler war die letzte Zeit für die Grazer „Partybreakers“ keine leichte. Nach vielen Verschiebungen und Absagen geht’s jetzt aber für Ivan Ganchev & Co. endlich wieder los. „Buchungen für Firmenfeste, Hochzeiten und Maturabälle sind da“, freut sich der gebürtige Bulgare, der vor Kurzem bei einem Urlaub in seiner alten Heimat am Meer Kraft getankt hat.