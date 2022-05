Die Trompete vom Wörthersee Mandl ist aufgetaucht

Viel Aufregung herrschte am Freitagnachmittag im Klagenfurter Strandbad: Kamerateam, Fotografen, Reporter. Alles war vor Ort. Der Kärntner Künstler „Faiasalamanda“ fand die verlorene Trompete vom Wörthersee Mandl. Dabei geriet er in Not. Doch die Musikerkollegen von Matakustix eilten ihm zur Hilfe. Die ganze Geschichte dazu gibt es am 9. Juli bei der Matakustix Open Air Show in der Klagenfurter Ostbucht.