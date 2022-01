Die große Matakustix-Openair-Show am Wörthersee

Von der Messehalle - wo man fünf Jahre lang zur „etwas anderen Heimatshow“ geladen hatte - in die große „Starnacht“-Arena! Mit dem Wechsel der Location schlagen Matakustix heuer am 9. Juli gemeinsam mit ip-media und „Krone“ ein neues Kapitel in ihrer tollen Karriere auf. Matthias Ortner, Christian Wrulich und Michael Kraxner sprengen seit Jahren die Mauern zwischen traditioneller Volksmusik und flippiger Popmusik. So treffen Beatboxing und Livelooping auf Trompete, Akkordeon und Gartenschlauch. Die Stars aus Kärnten sind geniale musikalische Grenzgänger mit außergewöhnlichem Können und unendlicher Kreativität.