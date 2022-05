Bewaffneter Tankstellenräuber wohl Serientäter

Nach den bisherigen Erkenntnissen und Erhebungen würden sich allerdings gewisse Parallelen zu den OMV-Tankstellenüberfällen am 14. März und 4. April dieses Jahres in Hard und am 22. April in Bregenz ergeben. Ein Tatzusammenhang sei aus Sicht der ermittelnden Kriminalisten sehr wahrscheinlich, die auch ein Bild aus der Überwachungskamera veröffentlichten, das den Täter beim Betreten der Hörbranzer Tankstelle zeigt. Hinweise sind an das Landeskriminalamt in Bregenz unter 059133 80 3333 erbeten.