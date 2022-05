Sozialstunden für Angeklage (16) nach Ausraster

Es war das Ende einer toxischen Beziehung zwischen der 16-jährigen Angeklagten und ihrem Freund, was die Teenagerin in ihrer Verzweiflung zum Messer greifen ließ. Wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung musste sich die Unterländerin am Donnerstag am LG Feldkirch verantworten.