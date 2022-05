Emma Willis: So hart ist Alltag mit krankem Bruce

Nicht mehr auf sich selbst zu achten, habe ihrem eigenen Wohlbefinden geschadet, fuhr Willis fort. „Dieses Maß an Fürsorge für alle anderen in meinem Haushalt hat einen Tribut an meiner psychischen Gesundheit und meiner allgemeinen Gesundheit gefordert, und es hat niemandem in meiner Familie geholfen.“ An einem gewissen Punkt habe sie einfach keine Kraft mehr gehabt, für andere da zu sein, so Bruce Willis‘ schöne Ehefrau weiter.