Experten warnen: Vorsicht bei hohen Renditezusagen

Finger weg von „Express-Darlehen“!

Beim Kreditbetrug wollen Kriminelle wiederum an der Not der Menschen verdienen. Im Internet werden dazu Anzeigen mit „Express-Darlehen“ oder „Umschuldung ohne Bonitätsprüfung“ geschaltet. Wer darauf hineinfällt, muss im Voraus aber eine Zahlung leisten (z.B. Bearbeitungsgebühr), sonst gebe es den Kredit nicht. Auch Druck wird dabei ausgeübt. Hier gilt ebenfalls: Hände weg, denn die Auszahlung der Kreditsumme ist niemals beabsichtigt gewesen. Beim Vorschussbetrug ist es ähnlich: Beispielsweise sei man der einzige Erbe, gegen eine Gebühr wird das Vermögen überwiesen - was natürlich nie passiert. „Was zu gut klingt, um wahr zu sein, das ist meistens auch nicht wahr“, so Finanzmarkt-Aufseher Helmut Ettl.