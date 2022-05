Zoll beschlagnahmte Uhren im Wert von 500.000 Euro

In Jacken- und Hosentaschen versteckt

Die vier Männer wollten am Salzburger Flughafen gerade Richtung Ausgang gehen, als sie die Zollmitarbeiter zu einer Kontrolle baten. Anfangs gaben die vier Männer im Alter zwischen 28 und 40 Jahren noch an, alleine zu reisen. Das stellte sich jedoch als falsch heraus: So hatten die Männer versucht, nicht nur in ihren Koffern und Rucksäcken, sondern auch in ihren Jacken- und Hosentaschen ihre kostspielige Fracht über die österreichische Grenze zu bringen.