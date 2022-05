Junge sollen in Göriach Wurzeln schlagen

Waltraud Grall hat erst seit 2021 in der Lungauer Kleingemeinde Göriach die Zügel in der Hand. Sie ist damit die erste Bürgermeisterin im Lungau. Allzu viel Neues musste Grall für ihr Amt nicht lernen, arbeitete sie doch zuvor schon 20 Jahre lang in der Göriacher Gemeindeverwaltung. „Startschwierigkeiten hatte ich nicht, die Leute freuen sich, dass diesen Job einmal eine Frau macht“, erzählt Grall. Die Zusammenarbeit mit den anderen Ortschefs sei „gut und eng“. Zu tun ist jedenfalls – gerade in einem kleinen Dorf wie Göriach – „immer genug“, schmunzelt die Bürgermeisterin. Ob Wildbachverbauung oder neue Fotovoltaik-Anlagen in der Gemeinde: Projekte hat die Neo-Bürgermeisterin genügend. In nächster Zeit drehen sich viele davon um das Leben und das Sterben. „Auf dem Friedhof bekommen wir dringend nötige zusätzliche Gräber und eine Urnenwand“, erklärt die Bürgermeisterin. Außerdem denkt Grall darüber nach, auch alternative Bestattungsarten, etwa in Form einer Urnenwiese, anzubieten.