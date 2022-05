Energie der Stadt zu 40 Prozent aus dem Ausland

„Die Zahlen zeigen, dass es gut aussieht. Aber unsere Ziele sind in den vergangenen zehn Jahren viel ambitionierter geworden“, sagt Smart-City-Koordinator Franz Huemer und verweist auf die Klimaziele von Bundesregierung und EU. Im ersten Corona-Jahr wurde der Energieverbrauch in der Stadt um zwei Prozent weniger. Gemessen an den Lockdowns ist dieser Rückgang relativ gering.