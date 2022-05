Im (Arbeits)Kreis drehen hilft gegen Teuerung nix!

Und was tut die Regierung im Bund und im Land dagegen? Sie nimmt zwar Geld in die Hand, um hier und da Teile der Bevölkerung zu entlasten, tut dies aber hauptsächlich mit Ein- oder Zweimalzahlungen - oder einem Gutschein per Post, der erst in einigen Monaten eine kleine Entlastung bei den Stromkosten bringt. Doch abseits davon sitzt sie meist im Arbeitskreis, der bekanntlich gegründet wird, wenn man nicht mehr weiter weiß. In diesem Kreis wird über Wochen fleißig diskutiert, wobei am Ende oft nur heiße Luft übrig bleibt.