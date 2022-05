Teuerungswelle: Geld zählen statt Urlaub am Meer

Acht Essensportionen um zehn Euro

Zwei andere Userinnen wiederum betonten, dass sie auf den Urlaub verzichten, ebenso eine Frau in der Innsbrucker Innenstadt, die ursprünglich nach Barcelona oder an den Strand nach Italien wollte. „Ich nutze die App ,Too Good To Go‘ und kaufe Lebensmittel, bevor sie ablaufen“, meint ein weiterer Nutzer in einem Kommentar und rechnet vor, dass „ich mir am vergangenen Wochenende für ungefähr zehn Euro acht Portionen gekocht habe“.