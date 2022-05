Tirol bei Sexualstraftaten auf traurigem Platz 2

Schwarz auf weiß steht es nun fest: Die Sexualstrafdelikte sind in Tirol 2021 um 22,8 Prozent gestiegen. Bundesweit verzeichnet lediglich Kärnten mit 37 Prozent einen höheren Anstieg. Tirol sichert sich somit die traurige Silbermedaille. Die Freiheitlichen kritisieren scharf. Es sei „ein Skandal“, dass ihre Partei im Nationalrat aktiv werden müsse, damit konkrete Tiroler Fakten auf den Tisch gelangen. Sie haben damit nicht unrecht, denn in der Tat war derart detailliertes Zahlenmaterial in den Statistiken, die in den besagten Jahren publik wurden, fast nicht enthalten.