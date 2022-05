Zeichnung von Michelangelo brachte 23 Mio. € ein

Käufer möchte anonym bleiben

2019 wurde es in Frankreich zum „nationalen Schatz“ erklärt, was bedeutete, dass es 30 Monate das Land nicht verlassen durfte. In dieser Zeit hätten der Staat oder die französischen Museen das Werk kaufen können. Da dies nicht passierte, stellte das Auktionshaus das Werk in Hongkong und New York aus, um es schließlich in Paris zu versteigern. Die Identität des Käufers wurde nicht bekannt gegeben.