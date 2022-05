Australiens Premier rempelte Buben beim Fußball um

In Australien wird am 21. Mai ein neues Parlament gewählt. Der konservative Politiker Scott Morrison, der seit 2018 im Amt ist, hofft auf eine Wiederwahl. Im Bundesstaat Tasmanien aber artete der „Wahlkampf“ aus: Bei einem Fußballspiel in Devonport rannte der in Krawatte und Hemd gekleidete 54-Jährige auf den Ball zu - und fiel dabei auf einen jungen Mitspieler.