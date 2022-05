Schrott-Autos gingen komplett in Flammen auf

Mega-Brand Mittwochfrüh auf dem Areal einer Entsorgungsfirma in Krems in der Stadtgemeinde Voitsberg in der Steiermark: Aus unbekannter Ursache brach auf der Ladefläche eines Lkw-Anhängers, der Schrott-Autos geladen hatte, ein Brand aus. Die Feuerwehren Krems und Voitsberg waren im Löscheinsatz. Die Rauchentwicklung war gewaltig.