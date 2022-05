Studentin entwickelte neuen Familienerlebnisweg

Summende Bienen und Kuh „Blümchen“. Der Familienerlebnisweg Seebachtal ist die neue Wanderattraktion in Mallnitz. Die junge Oberkärntnerin Carmen Gfrerer hatte 2019 die Idee dazu und eine Diplomarbeit für ihre Matura an der HLW Spittal/Drau darüber verfasst und jetzt gemeinsam mit ihrem elterlichen Betrieb Raineralm auch umgesetzt. Das neue Ausflugsziel wird am am 4. Juni 2022 um 14 Uhr eröffnet.