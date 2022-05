Wir müssen über unsere Neutralität sprechen!

Da müssen wir uns keine Illusionen machen …

Da hilft auch keine wohlfeile Ankündigung, in Zukunft das ohnehin schon magere Budget irgendwann einmal auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts heben zu wollen. Eine größere Strategie, was mit dem Geld in Zukunft geschehen soll und wie wir uns sicherheitspolitisch aufstellen wollen, fehlt ja dennoch. Ohne sinnvolle Planung wird es nicht gehen. Da müssen wir uns keine Illusionen machen.