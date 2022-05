Der Neue kommt: Von der Ostsee an den Bodensee

Auf einer Linie

Der erfahrene Coach blickt mit Vorfreude auf seine Zeit am Bodensee: „Ich bin begeistert von der Professionalität in Bregenz, die herzliche Aufnahme und dem familiären Umfeld. Das alles ist für mich ein wichtiger Faktor bei meiner Entscheidung gewesen. Außerdem ist Bregenz Handball ein österreichischer Spitzenverein, der in Zukunft viel erreichen möchte. Ich habe große Ambitionen mit dieser Mannschaft und möchte meinen Teil zur Erfolgsgeschichte beitragen. Deswegen freue ich mich sehr auf die nächsten zwei Jahre hier in Bregenz. Ich möchte an die zuletzt gezeigte Leistung anknüpfen und den ÖHB-Cup-Sieg gerne wiederholen. Zudem ist es mein Ziel, mit der Mannschaft auch in der HLA Meisterliga ganz oben mitzuspielen“, sagt Roth.