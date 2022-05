Amber Heard: „Habe Johnny nie angegriffen“

Zuvor hatten ihr die Anwälte ihres Ex-Manns Unstimmigkeiten in ihren Aussagen zu mutmaßlicher Gewalt in der Beziehung vorgeworfen. So hatte Heard etwa angegeben, Depp habe sie 2015 in Australien mit einer Flasche sexuell missbraucht. Depps Anwälte beschuldigten Heard hingegen, sie habe die Flasche nach ihrem Mann geworfen. „Ich habe Johnny in Australien nicht angegriffen. Ich habe Johnny nie angegriffen“, betonte Heard. Der Schauspieler hatte bei der Auseinandersetzung eine Fingerspitze verloren.