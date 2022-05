England bei Heim-EM ohne Arsenals Jordan Nobbs

Die Arsenal-Legionärin wurde aufgrund einer Knieverletzung von Teamchefin Sarina Wiegman am Dienstag nicht in den vorläufigen 28-köpfigen Kader von Österreichs Auftaktgegner nominiert. Die 29-Jährige verpasst damit das zweite Großereignis in Folge nach der WM 2019 (Knieoperation).