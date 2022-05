Auf kindgerechter Entdeckungsreise durch Baden

Von Videos bis Memorys

Erklärende Videos finden sich dort ebenso wie Audio-Dateien, Quiz-Formate, Ausmalbilder, Memorys oder Lernblätter. Abgedeckt werden die unterschiedlichsten Themenbereiche. Ein geschichtlicher Ausflug in verschiedene Epochen wird genauso geboten wie Informatives zum städtischen Angebot, zur pflanzlichen Vielfalt oder zu Sehenswürdigkeiten und beliebten Ausflugszielen in der Kurstadt. Mitmachen kann man kostenlos direkt am Handy oder Computer, viele Unterlagen können aber auch heruntergeladen und ausgedruckt werden.