Osttirol: Lenker bei Unfall in Pkw eingeklemmt

Weil er mit seinem Auto auf der regennassen Straße ins Schleudern geraden war, krachte ein 21-Jähriger am Montagabend auf der Villgratentalstraße in einen Lkw und einen Pkw. Der 69-jährige Pkw-Lenker musste von der Feuerwehr geborgen und in die Klinik geflogen werden.