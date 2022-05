87-jähriger Autolenker bei Verkehrsunfall getötet

Ein 87-Jähriger aus Neukirchen/Vöckla ist bei einem Verkehrsunfall in seinem Heimatbezirk Vöcklabruck ums Leben gekommen. Der Pensionist war auf der B1 von Lambach in Richtung Schwanenstadt unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache von seinem Fahrstreifen abkam und mit dem Wagen einer 20-jährigen Lenkerin aus Lambach kollidierte. In weiterer Folge stieß er noch gegen das Auto eines 17-Jährigen aus Vöcklabruck, der gegen die Leitplanke prallte.