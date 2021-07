Wien: Fiakerpferd brach am Michaelerplatz zusammen

Auf den Vorfall aufmerksam machte am Montag der Verein gegen Tierfabriken (VGT). Wie auch ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien bestätigt, habe sich der Vorfall in der vergangenen Woche abgespielt. In mehreren kurzen Videos ist zu sehen, wie das Pferd plötzlich die Kraft verlässt und es zunächst mit den Hinterbeinen zu Boden geht. Mehrmalige Versuche die Balance wiederzufinden, schlagen fehl. Plötzlich stürzt das Tier zu Boden und landet auf dem Kopfsteinpflaster, ehe es sich seitlich hinlegt.