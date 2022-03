Doch nicht hitzefrei für Fiakerpferde in Wien?

So sicher wie die Tropennächte, kehrt auch jedes Jahr die Diskussion um hitzefrei für Fiakerpferde wieder. In der City wurde sie nun überraschend früh von den Grünen in Form einer Resolution im Bezirksparlament eröffnet. Bisher gilt noch immer die 35-Grad-Grenze. Dieser wird aber nicht in der prallen Hitze am Stephans- oder Michaelerplatz, sondern an einer Wetterstation gemessen. Laut Grüne, wird dort dieser Grenzwert aber selten erreicht. Die Forderung: Fiakerpferde sollten schon ab 30 Grad Celsius dienstfrei haben. Unterstützung gab es von den NEOS und erstmals auch von der ÖVP. SPÖ und FPÖ waren dagegen.