Sinnkrise am eisigen Ende der Welt als Oper

„Krone“: Als Vorlage für die Oper dient Ihnen ein Roman des Isländers Halldór Laxness. Was werden Sie erzählen?

Hermann Schneider: Eine Coming-of-Age-Geschichte! Ein junger Mann wird in Island in eine unwirtliche Gegend geschickt. Die Erfahrung der Landschaft und die Begegnungen stürzen ihn in eine tiefe Krise.