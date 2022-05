Tirol: Pkw bei Crash gegen Wohnmobil überschlagen

Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 12.15 Uhr. Ein 62-jähriger Deutscher fuhr zusammen mit seiner Frau (66) auf dem Beifahrersitz in einem Wohnmobil auf der Loferer Straße B178 in Richtung St. Johann. Zur selben Zeit fuhr ein einheimischer Pkw-Lenker (31) zusammen mit seiner Frau (26) auf dem Beifahrersitz in die entgegengesetzte Richtung. „Kurz nach dem so genannten Stangl-Parkplatz geriet der 31-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve aus unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte und kollidierte seitlich mit dem Wohnmobil“, heißt es von der Polizei.