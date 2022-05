Klimawandel bedroht auch die steirischen Seen

Was können Menschen tun, um beim Seebaden so respektvoll wie möglich mit der Natur umzugehen? Roswitha Fresner rät: „Vor dem Baden die Toilette aufsuchen. Und nach dem Eincremen 20 bis 30 Minuten warten, damit nicht der ganze Sonnenschutz im Wasser landet.“ Außerdem sollte man Badesteige nutzen und nicht durch die Pflanzenwelt am Ufer trampeln.