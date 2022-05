84-Jähriger fällt auf Online-Betrüger rein

Diesmal haben Unbekannte, die sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgaben, einen 84-jährigen Klagenfurter angerufen und ihm vorgegaukelt, dass er gehackt worden sei. Der Hacker würde sich in Indien befinden. „Die Täter versprachen ihm zu helfen, wenn er digitale Geschenkkarten kaufen würde“. Dies tat der Pensionist daraufhin auch und kaufte insgesamt 27 Kartencodes. Via Videokonferenz gab der Mann dann die Codes an und wurde auch zur Herausgabe seiner Kreditkarteninformationen überredet. Dem 82-Jährigen entstand derzeit ein Schaden von 2000 Euro.