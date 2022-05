Straßensperre: Umstieg auf eigene Beine lohnt sich

Sicherheit der Läufer bei Marathon im Vordergrund

„Da hat es abenteuerliche Bilder gegeben“, sagte Vizebürgermeister Bernhard Auinger rückblickend. Um die Sicherheit auch gewährleisten zu können, hat die Stadt extra ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das hat große Auswirkungen auf den Verkehr. Die knapp 21 Kilometer lange Strecke (in der Königsdisziplin werden zwei ganze Runden absolviert) ist von 8 bis 15 Uhr gänzlich für den Verkehr gesperrt. Das Queren der Laufstrecke ist in Ausnahmefällen nur unter Anweisung der Streckenposten und der Polizei erlaubt. Die Öffis werden teilweise großräumig umgeleitet und geteilt geführt. Ab 8:30 Uhr fahren Obus- und Autobuslinien nach einem Sonder-Liniennetzplan. So wird etwa die Linie 4 von Hallwang kommend über das Kongresshaus umgeleitet und über die St.-Julien-Straße Richtung Liefering fahren. Buslinien, die von der Alpenstraße kommen, fahren ab dem Justizgebäude um den Kapuzinerberg (Fürbergstraße) herum.