Radfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Gegen 10 Uhr lenkte ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung seinen Pkw auf der L364 in Fahrtrichtung B72. Zeitgleich befuhr auch der 33-jähriger Rennradfahrer aus Graz die B72 in Richtung Weiz. Bei einer Kreuzung kam es, aus noch unbekannten Gründen, zu einer Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Dabei wurde der 33-jährige Radfahrer auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Nach dem Aufprall wurde der Radfahrer mit schweren Verletzungen in das LKH Graz - Erste Chirurgie - verbracht. Ein bei beiden Personen durchgeführter Alkomattest verlief negativ.