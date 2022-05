Eine heißblütige Leidenschaft bis in den Tod

Von Oper bis Flamenco

Die Musik reicht dabei von Georges Bizets Oper über Enigma bis hin zur spanischen Flamencogruppe Radio Tarifa. Als Basis für die tragische Liebesgeschichte von Carmen und Don José diente die Novelle von Prosper Mérimée. In die Rolle der heißblütigen Andalusierin Carmen schlüpft Nichika Shibata. Die Japanerin kann bereits auf zahlreiche Erfolge in ihrer Zeit beim Europaballett zurückblicken. So tanzt sie etwa auch in „Madame Butterfly“ von Peter Breuer die Hauptrolle.