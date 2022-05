Österreich-Rundfahrt-Absage ist „eine Katastrophe“

Heimische Profis erschüttert

Er habe sich beim Verband seit zwei Jahren für die Mitorganisation der Rundfahrt angeboten, so Kofler. „Das ist unser Job, der GP Vorarlberg und andere Veranstaltungen. Wir haben im Jour fix mit den anderen Teams mit dem gesamten Vorstand des ÖRV gesagt: ‘Bitte lasst uns ins Boot. Wir werden das schaffen mit euch gemeinsam.‘.“ Nun sei eingetroffen, was er in den Meetings prognostiziert habe. „Ich habe gesagt, wir laufen wieder in die Einbahn rein, wo das Stoppschild kommt mit ‘Absage‘.“