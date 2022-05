Wattenerin (44) um mehrere Tausend Euro betrogen

Zwischen Oktober 2021 und Mai 2022 war eine 44-jährige Österreicherin aus Wattens über eine Website sowie diversen Social-Media-Kanälen mit einem vermeintlichen australischen Börsenmakler in Kontakt. „Auf dessen Empfehlung legte sie in zeitlich unterschiedlichen Abständen via Online-Überweisungen jeweils hohe Summen auf einer Bitcoin-Investmentwebsite an, für welche ihr hohe Gewinne versprochen wurden“, schildert die Polizei.