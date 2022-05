Die Gerüchteküche brodelt in Deutschlandsberg

Der Sommer kommt immer näher. Bedeutet im Fußball auch, dass die Zeit der Tuscheleien und Gerüchte losgeht. Wer wechselt wohin, was ist an diesem Gerede dran? Ein spannendes Gerücht tauchte da in Deutschlandsberg auf - der Regionalligist soll dank Trainer Christoph Meier an zwei Bundesliga-Krachern dran sein...