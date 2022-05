Krähe terrorisiert Siedlung: „Nur mit Helm raus“

Krähen streng geschützt und intelligent

Als Held könnte nun Erwin Fuchs vom Platz gehen. Der Chef der Kapfenberger Sportvereinigung (KSV), selbst in der Nähe beheimatet, hat sich der Sache angenommen: „Abschießen kann und will ich den Vogel natürlich nicht, aber den Bewohnern muss geholfen werden – und das rasch“, setzt er auch in seiner Funktion als Vizebürgermeister alle Hebel in Bewegung.