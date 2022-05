Erst Schließungswelle, nun auf zu neuen Ufern

Wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf, scheint das Motto der VKB-Bank zu sein! Von 34 auf 28 Filialen schrumpfte das Geldinstitut zuletzt ihr stationäres Angebot zusammen. Nun haben die Linzer neue Standorte im Visier. Noch heuer soll in Wien eine Filiale eröffnet werden, 2023 soll eine in Salzburg, 2024 in Graz folgen.