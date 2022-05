Wie kommt Putin da heraus?

Eine Atommacht wie Russland wird man nie besiegen können, denn sie hat den Druckknopf zur ultimativen Eskalation zur Hand. Vielmehr müssen Machthaber in dieser Gemütslage von Kurzschlusshandlungen abgehalten werden. Putin wird den Krieg weiter am Köcheln halten, denn ein Aus mit leeren Händen würde zu Hause angesichts der Opfer ernsthafte Fragen auslösen. Irgendwann schläft der Abnützungskrieg wie in Bosnien ein.