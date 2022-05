Schäuble zieht Parallele zwischen Putin und Hitler

Frieden in Europa nicht sicher

Wie es mit der Ukraine weitergehe, sei unklar. Moldau und das prorussische Separatistengebiet Transnistrien in Moldau seien sehr gefährdet. Wenn Putin an seinem Ziel festhalte, die Entwicklung von 1990 rückgängig zu machen, dann werde in Europa der Frieden nicht sicher sein.