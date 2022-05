Caritas-Haus in Oberpullendorf wurde ausgebaut

Am Tag der Pflege wurde im Haus St. Stephan in Oberpulloendorf eine zusätzliche Wohneinheit für sechs autistische Erwachsene und eine Werkstatt eröffnet. In Summe werden 24 Bewohner in allen Belangen des täglichen Lebens begleitet. Die Betreuungseinrichtung wurde in den vergangen 28 Jahren zu einer Institution.