Die Hitze bleibt, Regen, Gewitter und Hagel kommen

Erst kommt das Schwitzen, bald jedoch auch das Blitzen: Nach den sommerlichen Temperaturen - am Donnerstag kletterte die Thermometermarke in vielen Regionen einmal mehr auf 30 Grad - muss man sich nun auf Gewitter einstellen. Bereits am Nachmittag ziehen erste Schauer auf, die teils auch kräftigen Niederschlag bringen.