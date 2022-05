30er geknackt: Erster Hitzetag in der Steiermark

„Am heutigen Donnerstag um Punkt 12 Uhr war es so weit: In Hartberg wurde der erste 30er des Jahres gemessen“, sagt Friedrich Wölfelmaier von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Graz. Wenig später fiel der 30er auch in Fürstenfeld, Graz, Leibnitz, Bad Radkersburg und Bad Gleichenberg.