Blitze, Hagel, Flut: Start in die Unwettersaison

Sommer 2022 wird wohl viel zu heiß und zu trocken

Was das für die Unwettersaison bedeutet? Konkret lässt sich das (noch) nicht sagen, hängt die Intensität der Gewitter doch von der jeweiligen Wetterlage ab. Aber internationale Wettermodelle deuten für den Sommer alle in eine Richtung. Im Süden und Osten dürfte die warme Jahreszeit erneut um ein bis zwei Grad heißer als im 30-jährigen Schnitt werden. Hitzetage über 30 Grad werden zur Regel. Die 30-Grad-Marke wurde am Mittwoch erstmals in diesem Jahr in Wien und Innsbruck erreicht. Die Niederschlagsmengen sollten ebenso niedrig sein, „zehn bis 15 Liter unter dem Schnitt“ hält Dietz für realistisch.