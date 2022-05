Das Endspiel wird zum Familienduell

Das Spiel gegen Grünau stellte den 48-Jährigen zufrieden. „Es war eine klare Sache. Die Führung war nur eine Frage der Zeit, das 2:0 bedeutete die Vorentscheidung.“Indes machte Kuchl den Sack in Hallwang erst in Minute 94 zu. „Es war zwar nicht alles super, der Sieg aber verdient“, hielt Coach Philip Buck fest. „Wir haben mehr fürs Spiel gemacht, dreimal die Stange getroffen.“ Das Endspiel findet am 25. Mai in Straßwalchen statt. Zum großen Aufeinandertreffen der Finalisten kommt es aber schon am Samstag – dann aber in der Liga.