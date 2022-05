Rothosen-Urgestein Franco Joppi geht von Bord

Der 33-Jährige ist ein waschechter Rothose und begann im Alter von fünf Jahren das Fußballspielen auf der Birkenwiese. Im Sommer 2008 wurde der Eigenbauspieler in die Kampfmannschaft hochgezogen, bereits in seiner ersten Saison sollte er mit dem FCD Meister in der Regionalliga West 2008/09 werden und in die 2. Liga aufsteigen. So erfolgreich die erste Saison war, so enttäuschend verlief die zweite Spielzeit - es folgte der direkte Wiederabstieg in die Regionalliga.